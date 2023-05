Basket, Serie A2 2022/2023: Nardò batte Latina 78-77

Al PalaBianchini, nell’anticipo della sesta e ultima giornata del girone Bianco di A2, la HDL Nardò ha la meglio sulla Benacquista Assicurazioni Latina per 78-77. Una grande prestazione di Cleaves, 23 punti e 8 rimbalzi, non basta a Latina per evitare la sconfitta. Miglior realizzatore degli ospiti Smith con 20 punti 6 rimbalzi e 5 assist.

CLASSIFICA: Moncada Energy Agrigento, Hdl Nardò 12 punti; RivieraBanca Basket Rimini 10; 2B Control Trapani, Benacquista Assicurazioni Latina 8; Umana Chiusi 6.