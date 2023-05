F1 GP Miami 2023, Perez: “Non un venerdì grandioso per me, non ho guidato bene”

“Non è stato un venerdì grandioso per me, il mio giro è stato piuttosto brutto, ma almeno ho ancora un importante margine di crescita”. Lo ha detto Sergio Perez dopo le prove libere del venerdì del GP di Miami23: “Non ho guidato tanto bene, ma se metterò insieme la mia guida e riuscirò a sentirmi più a mio agio allora dovrebbe andar bene”, ha aggiunto un Checo oggi apparso un po’ in difficoltà.

