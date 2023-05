F1 GP Miami 2023, Verstappen: “Buona giornata, mi sono sentito bene in pista”

“E’ una buona giornata, inizialmente mi stavo abituando un po’ alla pista. E’ migliorata parecchio pian piano, mi sono sentito bene in macchina e ho trovato un buon bilanciamento”. Lo ha dichiarato il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo le prove libere del venerdì del GP di Miami 2023 di F1: “E’ ancora scivoloso fuori traiettoria, sulla linea di guida invece è ok, mentre fuori c’è meno grip, ma vale per tutti. Importante oggi aver trovato subito un buon bilanciamento, sono contento. Ci sono ancora delle cosette che dobbiamo guardare, dobbiamo vedere anche che meteo troveremo domani. La giornata è positiva”.