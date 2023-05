F1 GP Miami 2023, risultati e classifica prove libere 2: Verstappen fa il vuoto, Leclerc a muro

I risultati e la classifica delle prove libere 2 del Gran Premio di Miami 2023, tappa in Florida del Mondiale di Formula 1. Il canonico venerdì delle prove libere si chiude con le FP2 e la seconda sessione, in programma oltre la mezzanotte italiana, incorona Max Verstappen come dominatore sia per il giro da qualifica che poi per la simulazione del passo gara. La Ferrari non è lontana, ma ci sono brutte notizie: Charles Leclerc finisce a muro nel finale di sessione ma dal passo gara erano emerse difficoltà, mentre per la qualifica Cavallino vicino al team austriaco. Secondo tempo per Sainz, terzo per Leclerc, quarto per un Perez che non pare mai a proprio agio, chiude la top-5 Fernando Alonso. Domani terza sessione di libere in programma alle ore 18.30 italiane, poi le qualifiche alle ore 22: di seguito ecco il riepilogo delle seconde libere.

RISULTATI FP2 GP MIAMI