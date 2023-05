Scudetto Napoli, Cannavaro: “Stagione perfetta di Kim. Di Lorenzo? L’avrebbero chiamato Zanetti se…”

In occasione dello scudetto vinto dal Napoli, Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, focalizzandosi sui singoli giocatori: “Sapevo quanto fosse forte Kim, ma la sua stagione è stata perfetta. Non mi viene in mente neppure un errore commesso. Poi è esploso anche Kvara. Giuntoli ha fatto due colpi incredibili“. L’ex calciatore ha poi proseguito elogiando Di Lorenzo: “Se fosse arrivato dall’Argentina lo avrebbero chiamato Zanetti, mentre se fosse stato acquistato in Inghilterra sarebbe stato per tutti Walker“.