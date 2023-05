F1, GP Miami 2023: cinque secondi di penalità per Sainz, il motivo

Carlos Sainz ha ricevuto cinque secondi di penalità nel corso del GP di Miami 2023, quinto appuntamento del Mondiale di F1. Grande beffa per il pilota della Ferrari, protagonista di un’ottima gara sporcata da un’imprecisione nel corso del 19° giro. Quando è rientrato ai box per il primo pit stop, Sainz non è riuscito a frenare in tempo ed ha superato i limiti di velocità in pit lane. Per lui purtroppo non c’è stato scampo e, poco dopo esser finito sotto investigazione, ha ricevuto l’inevitabile penalizzazione. Un vero peccato visto che Sainz era riuscito nell’undercut su Alonso.

