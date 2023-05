Highlights e gol West Ham-Manchester United 1-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il West Ham batte 1-0 il Manchester United nel match valido per la 35ª giornata di Premier League 2022/2023. Il gol vittoria è di Benrahma, che regala i tre punti ai suoi. La squadra di Moyes sale a 37 punti in classifica a +7 sulla zona retrocessione occupata dal Nottingham Forest. Brutto stop per i Red Devils, che ora sono quarti a 63 punti con un solo punto di margine sul Liverpool, che ha una partita in più.