LIVE – Gara F1 GP Miami 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta live della gara del GP di Miami 2023 sulla pista della Florida di F1: in tempo reale andremo a seguire il quinto appuntamento stagionale del Mondiale ed è duello serrato tra la Red Bull e la Ferrari, con Verstappen e Leclerc pronti a darsi battaglia davanti all’Hard Rock Stadium e i punti pesanti in palio per i primi dieci. Appuntamento alle ore 21.30 di domenica 7 maggio: chi riuscirà a vincere? Ecco di seguito la nostra diretta live della gara del GP di Miami.

Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli aggiornamenti live.

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5

TOP-5 (dalle ore 21.30)