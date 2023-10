F1 GP Messico 2023, Vasseur: “Non una buona gestione della partenza”

“Non è stata buona la gestione della partenza, non siamo partiti bene, abbiamo concesso la scia a tutti, perdendo totalmente il controllo della situazione. Se parti bene non dai la scia agli altri”. Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, a Sky Sport, al termine del GP del Messico. “Abbiamo perso un pezzo di ala anteriore, la gestione della situazione non è stata il massimo – ammette – La partenza in sé non è andata bene perché Verstappen dopo pochi metri era già davanti a Sainz. Terzo e quarto posto non è un buon risultato se guardiamo alla griglia. Il week-end, però, non è negativo, 3° e 4° alla fine, 1° e 2° in griglia”. “Abbiamo faticato e perso totalmente la gara con la ripartenza. La gomma media è la migliore per la nostra vettura, ripartire con le hard è stato più difficile. Abbiamo perso totalmente il passo”, conclude.