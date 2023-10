Highlights e gol Virtus Francavilla-Taranto 1-2, Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 8

Un punto a testa che avrebbe potuto lasciare contente entrambe le squadre per quello che si è visto in campo fra Virtus Francavilla e Taranto. Succede tutto o quasi nel primo tempo con i padroni di casa che vanno avanti con Artistico che di testa sorprende Vannucchi. Nella mezzora susseguente il Taranto esce con la forza dei suoi uomini d’attacco: al 34esimo è Bifulco che imbecca Kanoute, il quale supera Forte e mette dentro il 1-1. Quando tutto sembra scritto è Zonta del Taranto che ha idee diverse per l’epilogo della partita e per i rossoneri mette dentro il gol che vale tre punti d’oro e che fa salire Capuano nelle parti alte della classifica.