Highlights e gol Pescara-Recanatese 2-3: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 32

Gli highlights di Pescara-Recanatese, finita 2-3. In una partita sorprendente e caotica, gli ospiti trovano la vittoria. Il Pescara si porta in vantaggio al 35′ con Tommasini, ma nel secondo tempo la Recanatese pareggia con Morrone al 61′ e si porta in vantaggio grazie a Lipari al 70′. La festa dei giallorossi però dura poco, con Cangiano che la pareggia al minuto 71. Infine, Lipari mette a segno una doppietta, la prima da professionista, e porta la Recanatese alla vittoria al minuto 90.