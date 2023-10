F1 GP Messico 2023, Russell: “Dobbiamo migliorare il ritmo in vista delle qualifiche”

“È stato bello tornare in macchina, ma oggi ho avuto una sessione impegnativa con condizioni meteorologiche miste e un po’ di pioggia verso la fine delle FP2, che hanno compromesso i giri consecutivi per tutti. La griglia è fitta e c’è molto traffico durante le sessioni di oggi, quindi è una delle sfide che dovremo affrontare questo fine settimana. Dobbiamo anche migliorare il ritmo della nostra vettura, se vogliamo essere nelle prime posizioni della Q3 domani, ma so che lavoreremo duro durante la notte per raggiungere questo obiettivo”. Sono le parole di George Russell dopo le due sessioni di libere del venerdì in Messico.