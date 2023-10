Slalom gigante femminile Soelden 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

La data, l’orario, il canale e la diretta streaming dello slalom gigante femminile di Soelden 2023, gara d’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è fissato per la giornata di sabato 28 ottobre sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. La prima manche andrà in scena alle ore 10.00 mentre la seconda alle ore 13.00. Le azzurre, dopo i tanti podi collezionati nel corso della stagione appena trascorsa, si presentano a quest’evento con tante ambizioni. La pista, inoltre, porta storicamente bene al contingente femminile tricolore.

Questo, infatti, può vantare ben tre vittorie con Federica Brignone (2015), Denise Karbon (2017) e Marta Bassino (2020). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso il canale di riferimento Eurosport 1. I telespettatori potranno seguire le gare anche su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo slalom gigante femminile di Soelden 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste.

SABATO 28 OTTOBRE – Slalom gigante femminile (prima manche alle ore 10.00 e seconda manche alle ore 13.00)