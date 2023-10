F1 GP Messico 2023, Hamilton: “Macchina sembra diversa rispetto a Austin, dobbiamo capire il perché”

“È stata una giornata impegnativa per me oggi, la macchina sembrava completamente diversa da come era ad Austin una settimana fa e dobbiamo capire il perché. Non abbiamo mostrato i long-run più competitivi, quindi ci siamo concentrati sul provare diversi set-up. La pista qui presenta le sue sfide, ma negli anni precedenti abbiamo fatto bene qui. Quindi, non siamo ancora del tutto dove vogliamo essere domani, ma lavoreremo duro dall’oggi al domani per migliorare e apportare le modifiche necessarie. La macchina ha mostrato un ritmo promettente ad Austin e sono fiducioso che qui potremo ottenere un buon posto e che abbiamo ampio spazio per migliorare”. Sono le parole di Lewis Hamilton dopo le due sessioni di libere del venerdì in Messico.