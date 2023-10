F1 GP Messico 2023, Hamilton: “Austin? C’erano altre monoposto illegali, ma non hanno fatto i test”

“Ero appena uscito dalla conferenza stampa quando Toto è venuto verso di me correndo dicendomi dell’investigazione. Ero devastato perché erano state una giornata e una gara fantastiche”. Lewis Hamilton nella conferenza stampa del GP del Messico parla per la prima volta dopo la squalifica di domenica ad Austin. “Innanzitutto, ho sentito da diverse fonti che c’erano molte altre monoposto da squalificare, ma non sono stati fatti i test e quindi se la sono cavata. Corro in questo circus da 16 anni, ci sono stati momenti in cui si sono verificati molti altri scenari come questo in cui alcune persone se la sono cavata e altre sono state semplicemente sfortunate”, afferma il pilota della Mercedes.