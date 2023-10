F1 GP Messico 2023, Leclerc: “Mi sento più a mio agio con la macchina”

“Mi sento maggiormente a mio agio con la macchina, si tratta di piccoli passi nella giusta direzione, ma penso che dovremo aspettare fino al prossimo anno cose più grandi”. Parla così Charles Leclerc nella conferenza stampa del GP del Messico. Il pilota della Ferrari è tornato anche sulla squalifica di qualche giorno fa ad Austin: “Onestamente è stata una completa sorpresa. Perché venerdì, quando abbiamo potuto cambiare la macchina, l’usura era pari a zero, credevamo di avere del margine. Le regole sono regole e vanno rispettate, quindi non voglio cercar scuse. Dobbiamo approfondire per cercare di anticipare meglio quello che sarà il logoramento”.