Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 e 2 GP Thailandia 2023: dominio di Masia

Jaume Masia fa segnare il miglior tempo sia nelle prime che nelle seconde libere della Moto3 del GP di Thailandia 2023. Dominio dello spagnolo in questo venerdì, con due tempi pressoché identici nelle sessioni andate in scena. Tra i più competitivi, come al solito, anche Diogo Moreira e David Alonso. Il nostro Riccardo Rossi riesce a trovare un piazzamenti nei primi 10.

PROVE LIBERE 1

1. Masia J. Leopard Racing 1:42.318

2. Moreira D. MT Helmets-MSI +0.243

3. Yamanaka R. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.427

4. Alonso D. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.626

5. Sasaki A. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.742

6. Oncu D. Red Bull KTM Ajo +0.743

7. Azman S. MT Helmets-MSI +0.788

8. Rossi R. SIC58 Squadra Corse +0.879

9. Munoz D. Boe Motorsports +0.946

10. Holgado D. Red Bull KTM Tech3 +0.953

PROVE LIBERE 2

1. Masia J. Leopard Racing 1:42.319

2. Alonso D. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.111

3. Moreira D. MT Helmets-MSI +0.236

4. Veijer C. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.309

5. Yamanaka R. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.527

6. Oncu D. Red Bull KTM Ajo +0.554

7. Kelso J. CFMoto Racing Prustel GP +0.572

8. Holgado D. Red Bull KTM Tech3 +0.601

9. Rossi R. SIC58 Squadra Corse +0.710

10. Rueda J. A. Red Bull KTM Ajo +0.794