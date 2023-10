F1 GP Messico 2023, contatto Leclerc-Perez alla prima curva

Subito un colpo di scena alla prima curva del GP del Messico. Grande scatto delle due Red Bed Bull di Max Verstappen e Sergio Perez che provano a superare un Charles Leclerc partito invece un po’ a rilento. Sul rettilineo le due monoposto austriache affiancano il pilota monegasco che finisce in un sandwich: c’è il contatto tra Leclerc e Perez. Il pilota messicano vede terminare subito il suo GP di casa, mentre per ora la Ferrari di Charles prosegue con alcuni danni all’ala, ma è al momento in seconda posizione e ancora non si è fermato ai box.