Napoli-Milan, infortunio muscolare per Kalulu: entra il giovane Pellegrino

Tegola per il Milan durante la sfida del Maradona contro il Napoli. Dopo pochi minuti, esce per infortunio Pierre Kalulu, che ha sentito tirare e che per questo motivo deve abbandonare la contesa. Al suo posto entra in campo l’argento Marco Pellegrino, giovane difensore rossonero che va a occupare la metà di sinistra con a destra Tomori. Da capire nelle prossime ore l’entità dell’infortunio del difensore francese.