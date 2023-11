F1 GP Las Vegas, Sainz: “Nelle libere devo entrare in sintonia con la pista”

“Durante le prove libere sarà fondamentale compiere tanti giri per mettere a posto la macchina ed entrare in sintonia con la pista”. A dirlo è il pilota Ferrari, Carlos Sainz, intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Las Vegas per il Gran Premio degli Stati Uniti. “Oggi non faremo il track walk che avevamo previsto, visto che sta diluviando e per il resto del weekend non dovrebbe più piovere. Però guarderò con molta attenzione i giri che la Safety Car farà per cercare di capire un po’ di più della pista rispetto a quello che abbiamo già imparato al simulatore – spiega -. Sarà importante essere subito a posto con la macchina, perché entrare in sintonia con la pista è fondamentale quando si affronta per la prima volta un circuito cittadino. Bisogna girare il più possibile, arrivare a sfiorare i muretti e prendere confidenza con le frenate, che qui arrivano al termine di lunghi rettilinei e sono particolarmente insidiose – ha concluso -. Domani ci aspetta una giornata intensa che dovremo sfruttare nella maniera migliore”.