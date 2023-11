F1 GP Las Vegas, Verstappen duro: “99% spettacolo, 1% sport”

Per Charles Leclerc “bisogna bilanciare spettacolo e sport”. Per Max Verstappen il GP di Las Vegas è già sbilanciato: “99% spettacolo e 1% sport. Nel corso della cerimonia, ti senti come un clown. Se devo essere sincero, non mi ha dato molte emozioni“, le dure parole dell’olandese ai microfoni dei media in vista del week end di F1, che dopo 41 anni torna nella capitale del divertimento. “Io penso alla prestazione, non mi piace molto quello che c’è intorno“, ha precisato il campione del mondo, che non risparmia critiche per la pista: “Dal mio punto di vista è un circuito poco interessante, manca di curve. Dico sempre quello che penso e a me questo tracciato non piace. È bello essere qui, ma non per competere. Capisco il punto di vista commerciale degli organizzatori, ma le mie idee riguardano un ambito sportivo. Io ci guadagno comunque a correre, quindi la mia opinione ha poca importanza, ma non faccio finta che tutto questo sia fantastico“.