F1 GP Las Vegas 2023, Verstappen: “Sapevamo di non avere un gran passo in qualifica”

“La pista è scivolosa ed essendo un circuito cittadino cerchi di avvicinarti molto alle barriere. È stata comunque una qualifica divertente, sapevamo di non aver un grande passo nella qualifica ma cercheremo di fare meglio in gara andando anche a gestire le gomme. Sarà importante perché ci dovrebbero essere molte possibilità di sorpasso”. Questo il commento di Max Verstappen, che partirà in seconda posizione nel GP di Las Vegas.