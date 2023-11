F1 GP Las Vegas 2023, Vasseur: “Risultato molto positivo, dispiace per la penalità a Sainz”

“Una prima fila che nel complesso è un risultato molto positivo, un peccato per la penalità di Sainz che però ha mostrato un passo molto forte e costante”. Parla così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo le prime due posizioni delle sue monoposto nelle qualifiche del Las Vegas GP. Ovviamente, Sainz dovrà scontare dieci posizioni di penalità in griglia: “Senza la penalità certamente la gara sarebbe stata diversa, però la situazione è questa e la cosa più importante per il team è restare concentrati sulla gara, nonostante la consapevolezza che la penalità sia ingiusta. Di questo e dei provvedimenti con la Fia discuteremo in un secondo momento. La qualifica è importante, ma è soltanto un primo passo verso il risultato finale della gara. Dovremmo attenzione la strategia e le nostre prestazioni in una gara dove potrebbero anche esserci delle safety car”, ha aggiunto Vasseur.