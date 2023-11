Slalom maschile Gurgl 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom maschile di Gurgl 2023, gara valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Di fatto, però, in seguito all’annullamento sia dello slalom gigante di Soelden sia della doppia discesa di Zermatt-Cervinia, il primo appuntamento stagionale tra i pali stretti inaugurerà la stagione sul massimo circuito per quanto riguarda gli uomini. Saranno sette gli azzurri presenti nella località austriaca: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins. Occhi puntati anche sul norvegese Henrik Kristoffersen, sugli austriaci Johannes Strolz, Manuel Feller, Marco Schwarz, sul transalpino Clement Noel e sugli svizzeri Ramon Zenhaeusern, Daniel Yule e Loic Meillard.

Proveranno a dire la loro in ottica successo finale pure il greco AJ Ginnis, il britannico Dave Ryding ed il tedesco Linus Strasser. Si gareggia nella giornata di oggi (sabato 18 novembre), con la prima manche e la seconda manche pianificate rispettivamente alle ore 10.45 e alle ore 13.45. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire la prova anche su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo slalom maschile di Gurgl 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i protagonisti.