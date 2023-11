F1 GP Las Vegas 2023, Hamilton: “Non sono sorpreso, ma c’è delusione”

“Non sono sorpreso da questa eliminazione, ma sono deluso. La macchina aveva il potenziale per fare meglio, così com’è stato per Russell che ha fatto davvero un ottimo lavoro. È andata così, in ottica gara darò il meglio e vedremo cosa riusciremo a fare”. Questo il commento di Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, che partirà in decima posizione nel GP di Las Vegas in programma domenica.