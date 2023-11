F1 GP Las Vegas 2023, Russell: “Molto emozionante essere qui”

“Una grande emozione essere qui, vedere tutte quelle luci quando siamo atterrati è stato emozionante. Il circuito? Questo lay-out ci darà l’opportunità di fare delle cose meglio degli altri”. Parla così George Russell alla vigilia del week-end di gara a Las Vegas, il penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes torna anche sul GP del Brasile: “Abbiamo fallito per diverse ragioni. Con una sola sessione di libee non è facile trovare il bilanciamento. In ogni caso, siamo ancora secondi nella classifica costruttori”.