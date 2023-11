F1 GP Las Vegas 2023, Hamilton: “Molti disagi, dobbiamo essere rispettosi della popolazione locale”

La Formula 1 fa tappa a Las Vegas e nel corso dei mesi non sono mancate le polemiche in città a causa dei lavori eseguiti per la creazione del tracciato e del paddock. In un’intervista a Sky Sports ne ha parlato anche Lewis Hamilton: “Ho sentito che ci sono state molte lamentele. Penso che dobbiamo essere rispettosi della popolazione locale, ci sono così tante persone che lavorano duro. Ci sono molti soldi e ‘fortune’ in questa città e nei posti in cui andiamo con la F1. Dobbiamo assicurarci di creare meno disagi possibili alle persone: non possiamo essere un circo che appare pieno di glamour e influenza negativamente la gente”.

Anche Greg Maffei, amministratore delegato di Liberty Media, nei giorni scorsi si era scusato con la popolazione locale per gli inconvenienti creati: “Voglio scusarmi con tutti i residenti di Las Vegas – erano state le parole di Maffei -. Apprezziamo che abbiano la pazienza e la volontà di tollerarci. Porteremo qualcosa come 1,7 miliardi di dollari di entrate nella zona, quindi il gp non sarà solo a beneficio dei tifosi che vorranno seguirlo dal vivo. Ci auguriamo che questo possa rappresentare un enorme vantaggio economico per Las Vegas. Ci auguriamo che questo sia l’anno più difficile, con tutte le costruzioni avvenute, e che le cose siano più facili in futuro”.