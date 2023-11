NBA, Chicago vuole ricostruire: Zach Lavine sul mercato

Secondo quanto riportato dall’insider NBA ‘Shams Charania’, i Chicago Bulls, in accordo col giocatore, avrebbero messo sul mercato Zach Lavine. Sembra infatti che, la franchigia dell’Illinois, sia intenzionata a scambiare i suoi pezzi più pregiati in cambio di giovani promesse e ‘Pick’ (scelte) future per cominciare un vero e proprio ‘Rebuilding’ (ricostruzione). Sul due volte ‘All-Star’ NBA sembra ci sia l’interesse di: Lakers, Heat e 76ers.

Inoltre, come per il giocatore nativo di Washington, i Bulls potrebbero ricercare una trade per: DeMar DeRozan, Alex Caruso e Nikola Vucevic.