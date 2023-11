Qualificazioni Europei 2024, ottimi ascolti per Italia-Macedonia: oltre 7 milioni di spettatori e 33% di share

Una vittoria fondamentale per l’Italia ai danni della Macedonia in ottica qualificazione agli Europei del 2024 e anche un buon riscontro di ascolti. La partita di qualificazione vinta dagli azzurri per 5-2 allo stadio Olimpico di Roma, si è aggiudicata la prima serata di venerdì 17 novembre con l‘ottimo risultato di 7 milioni 4 mila spettatori, pari al 33% di share.