F1 GP Las Vegas 2023, Alonso: “Poco grip. In un circuito cittadino è piuttosto pericoloso”

“La verità è che sono partito bene, ma alla prima curva ho perso la macchina. Non so se ero in mezzo a più vetture o se ero solo io… Ma quando ho visto davanti l’Alfa Romeo di Bottas ho pensato: ‘la gara è finita'””. Sono le parole di Fernando Alonso, che commenta una gara difficile sin dal via ma chiusa comunque a punti con il nono posto a Las Vegas. “Il livello di grip in pista era molto basso. Con la gomma dura fredda per noi è stato difficile. Sono consapevole che questo problema è uguale per tutti, ma l’asfalto senza grip su un circuito urbano è piuttosto pericoloso”, prova analizzare l’asturiano.“Abbiamo fatto comunque più di quanto pensassimo, Lance è partito 19° e ha finito 5°. Con me abbiamo perso un’opportunità. Ci sono cose da migliorare, ma sono sicuro lo faremo in vista dell’anno prossimo”, ha aggiunto il pilota dell’Aston Martin.