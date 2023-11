Euro 2024, Italia e Ucraina a pari punti: chi si qualifica? Ecco il regolamento

L’Italia si giocherà all’ultima giornata la qualificazione ad Euro 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti dopo il successo con la Macedonia del Nord affianca l‘Ucraina a quota 13 punti e lunedì, sul campo neutro di Leverkusen (Germania), si disputeranno i novanta minuti decisivi per la qualificazione alla rassegna continentale che si disputerà proprio in Germania tra giugno e luglio 2024.

Le due Nazionali, Italia e Ucraina, arrivano a pari punti nello scontro decisivo. Ovviamente chi vince sale a quota sedici e si qualifica. Ma cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento della Uefa è il seguente: in caso di arrivo a pari punti si vanno a guardare gli scontri diretti. All’andata, a settembre, a San Siro l’Italia fu trascinata da una doppietta di Davide Frattesi e vinse con il punteggio di 2-1. Ragion per cui, in caso di pareggio a Leverkusen, la Nazionale di Luciano Spalletti avrebbe gli scontri diretti a favore (4 punti a 1) e pertanto Berardi e compagni avranno due risultati su tre a disposizione. Per centrare un risultato importante e sudato.