Milano-Cortina 2026, Abodi: “Bob? Lavoro proficuo. Bisogna aspettare ancora qualche giorno”

“Bisogna aspettare ancora qualche giorno. So che il lavoro di queste settimane è stato proficuo, adesso con la relazione che è stata inviata a Simico verranno fatte delle valutazioni che poi verranno portate in cabina di regia e il cda della fondazione il 5 di dicembre farà le sue valutazioni Noi ci auguriamo che lo sforzo di questo ultimo mese possa produrre l’effetto che ci consenta di rimanere in Italia”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della conferenza stampa delle Nitto Atp Finals, tornando a parlare del nodo irrisolto dell’impianto di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per Abodi “l’importante è poter dare continuità al di là delle valutazioni: noi abbiamo una priorità, poter ospitare bob, skeleton e slittino – spiega –, è evidente che l’eredità di questa pista ci interessa altrettanto e credo interessi anche il Cio. Quindi verrà tenuto in conto anche il progetto che credo sia stato sostanziato dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torno proprio per garantire non tanto una parentesi breve ma una prospettiva di vita con una contribuzione nel tempo che potrebbe consentire di mantenere la pista attiva, cosa che non è successo in passato”.