F1 GP Italia Monza 2023, Sainz: “Al traguardo ho avuto la pelle d’oca. Obiettivo? Podio, ma proverò a vincere”

“L’obiettivo rimane il podio, ma darò il 100% per partire al meglio e conservare la prima posizione, provando a tenere a distanza Verstappen“. Così Carlos Sainz nell’intervista a caldo dopo la splendida pole position conquistata nel GP d’Italia 2023 di F1 a Monza. Lo spagnolo ha preceduto sia Max Verstappen che il compagno di squadra Charles Leclerc: “E’ stata una qualifica molto intensa, soprattutto nel Q3. Ero consapevole di avere margine nell’ultimo giro e alla fine è andata come sperato“.

Sainz ha ammesso: “Una volta tagliato il traguardo ho avuto la pelle d’oca salutando i nostri fantastici tifosi. Se faremo tutto alla perfezione avremo la possibilità di vincere. Abbiamo trovato un buon set up già dalle prime libere, migliorando progressivamente fino ad oggi. Partiremo primi e l’energia dei tifosi sarà sicuramente un fattore per aiutarci a conquistare un buon risultato in gara. Avere la scia è utile, ma avendola tutti sposta davvero poco. Una pole molto difficile, con tanti rischi in più di una curva. Andrò in gara con la consapevolezza che posso vincere. Se poi ci sorpasseranno pazienza, ma farò il possibile per stare davanti”.