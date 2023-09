Arabia Saudita, i primi convocati di Mancini per le amichevoli con Costa Rica e Corea del Sud

Ecco la prima Arabia Saudita di Roberto Mancini. Il nuovo ct della nazionale biancoverde ha diffuso la sua prima lista dei convocati per le amichevoli di Newcastle contro il Costa Rica e contro la Corea del Sud pochi giorni dopo. Ecco dunque di seguito i convocati di Mancini che adesso, così come recita il contratto, deve risiedere almeno 190 giorni all’anno in Arabia Saudita. Portieri: Muhammad Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Muhammad Al-Yami. Difensori: Raghad Al-Najjar, Yasser Al-Shahrani , Abdullah Al-Omari, Hassan Timbukti, Ahmed Sharahili, Ali Al-Bulayhi, Sultan Al-Ghanam, Ahmed Basmoud. Centrocampisti: Saud Abdel Hamid, Riyad Sharahili, Abdullah al-Khaibri, Ali Hazazi, Muhammad Kno, Salem al-Dosari, Nasser al-Dosari, Sami al-Naji, Samihan al-Nabit. Attaccanti: Abdulaziz al-Bishi, Abdul Rahman Gharib, Fahd al-Rashidi, Fahad al-Mawlid, Abdullah al-Hamdan, Firas al-Buraikan.