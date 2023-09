F1 GP Italia Monza 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza, pole Sainz davanti a Verstappen

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Italia 2023 a Monza di F1. Nel Tempio della Velocità è tutto pronto per conoscere chi otterrà la pole position e quale sarà la composizione della griglia di partenza e delle dieci file per la gara di domani. C’è il format rivoluzionario delle gomme già visto in Ungheria, dunque con hard nel Q1, medium nel Q2, soft nel Q3. Di seguito ecco la griglia completa.

Q1 – E’ di Max Verstappen il miglior tempo nel Q1 su gomme hard, disastro Stroll ultimo con l’Aston Martin. Escluse anche le due Alpine di Ocon e Gasly, la Haas di Magnussen, l’Alfa Romeo di Zhou. Pericolo Ferrari: sia Sainz che Leclerc saranno investigati dopo le qualifiche per non aver rispettato il tempo minimo per l’out lap imposto a Monza e rischiano di subire penalità domani in griglia.

Q2 – Verstappen precede per una questione di centesimi le due Ferrari di Leclerc e Sainz con gomme medie, mentre a essere eliminati sono le due AlphaTauri di Tsunoda e Lawson, Hulkenberg su Haas, la Williams di Sargeant e Bottas su Alfa Romeo. Avanti al Q3 dunque il solito Albon, Alonso e poi tutte le Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ITALIA 2023

PRIMA FILA

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

TERZA FILA

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Alexander Albon (Williams)

QUARTA FILA

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

QUINTA FILA

9. Lando Norris (McLaren)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

SESTA FILA

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Liam Lawson (AlphaTauri)

SETTIMA FILA

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15. Logan Sargeant (Williams)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

NONA FILA

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Esteban Ocon (Alpine)

DECIMA FILA

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)