Atalanta, Gasperini: “Buona partita contro squadra difficile, risultato che ci sta”

Gian Piero Gasperini ha parlato della vittoria per 3-0 contro il Monza, nel post partita. “Oggi abbiamo giocato una buona partita contro una squadra difficile. Siamo cresciuti anche durante la gara, giocando bene sul piano del ritmo e anche su quello tecnico. Il 3-0 è un risultato che ci sta. La gara di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione, gli obiettivi non si possono dire adesso. Ci siamo rinnovati soprattutto in attacco, sono arrivati ragazzi di valore”.

Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito: “Quando ci siamo salutati con Zapata, ho avuto l’impressione che finisse un’epoca però se ne apre una nuova con grande entusiasmo. L’obiettivo è sui ragazzi che sono venuti qui con grande entusiasmo. Cerchiamo di costruire un gruppo affiatato”.