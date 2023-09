Atalanta-Monza 3-0, Scamacca: “Vittoria dal valore immenso. Voglio ripagare l’affetto dei tifosi”

“Questa è una vittoria dal valore immenso, ci portiamo a casa questi tre punti. Siamo soddisfatti. Per me questo è un nuovo inizio, sono carico per questa nuova avventura”. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta e la vittoria per 3-0 contro il Monza. “Dove vogliamo arrivare? È giusto essere ambiziosi ma bisogna stare con i piedi per terra. Bisogna dare il massimo e vedere dove possiamo arrivare. Voglio ripetere le gesta di Zapata? Lui qui ha fatto la storia, io cerco di aiutare la squadra dando tutto per essere ripagato dall’affetto dai tifosi”.