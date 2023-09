F1 GP Italia Monza 2023: niente penalità per le Ferrari, confermata la pole di Sainz con Leclerc terzo

Enorme sospiro di sollievo per la Ferrari, che può finalmente godersi un sabato fantastico in quel di Monza, sede del GP d’Italia 2023. Sia Carlos Sainz che Charles Leclerc erano infatti finiti sotto investigazione per non aver rispettato il tempo minimo imposto per l’out lap nelle qualifiche. Il rischio penalità in griglia era davvero alto e sarebbe stato una beffa ancora più atroce dopo la pole position di Sainz e la seconda fila ottenuta da Leclerc (terzo). Proprio al termine delle qualifiche, però, è arrivata la bella notizia per la Rossa, che scongiura la penalità e festeggia nel migliore dei modi una giornata strepitosa davanti ai propri tifosi.

