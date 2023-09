Premier League 2023/2024, il Liverpool si sbarazza 3-0 dell’Aston Villa. Vince il Crystal Palace

Il Liverpool si sbarazza dell’Aston Villa mediante un secco 3-0 nel match di Anfield valevole per la quarta giornata della Premier League 2023/2024, grazie alle reti realizzate da Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah e all’autogol di Matthew Cash. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena tre minuti con il gol del centrocampista austriaco, bravo a sfruttare l’assist di Alexander-Arnold. Al 22′ uno sfortunato autogol di Cash consente ai ragazzi di Jurgen Klopp di raddoppiare, mettendo ancor più in salita la partita dei Villans. Nella ripresa ci pensa l’uomo più chiacchierato del momento, Salah, a calare il tris chiudendo definitivamente i giochi in favore dei Reds. L’attaccante egiziano, accostato all’Al-Ittihad risponde sul campo e lancia il Liverpool al secondo posto in classifica con 10 punti, mentre l’Aston Villa resta fermo a quota 6.

Nell’altra sfida delle ore 15:00 il Crystal Palace porta a casa tre punti pesanti in ottica salvezza, superando 3-2 il Wolverhampton con la doppietta di Edouard e il gol di Eze; inutile la rete del momentaneo pareggio di Hee Chan Hwang e la rete di Cunha. Il club londinese, dunque, sale a 7 punti in classifica, mentre i Wolves rimangono nelle retrovie con 3.