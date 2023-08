F1 GP Italia 2023, Leclerc: “Verstappen è battibile. Tifosi sempre presenti”

Siamo alle porte del gran weekend che attende tutta l’Italia della Formula Uno e non solo. Siamo di fronte all’apertura del weekend del Gran Premio di Monza, gara in cui Charles LeClerc si augura di fare bene e di far sognare i propri, tanti, tifosi.

Queste le parole di Leclerc a Sky Sport: “Non ci si abitua mai all’atmosfera che si respira a margine del weekend di Monza. Anche in una stagione così complicata, il sostegno dei tifosi non è mai mancato. Vedere così tanta gente mi emoziona, si percepisce ad occhio nudo la passione che hanno per la Ferrari. La vittoria del 2019? Sarà difficile replicarla, ma darò il massimo per riuscire a portare una nuova gioia al team e ai tifosi. Non siamo di certo in una situazione facile, ma a Monza non sempre è la macchina più veloce a vincere. Quest’anno è difficile anche anticipare i risultati dei vari weekend. A Spa pensavamo di poter fare fatica, invece abbiamo conquistato un podio. Mentre in Ungheria e Olanda, dove ci aspettavamo buoni risultati, siamo stati in difficoltà. Verstappen l’abbiamo già battuto l’anno scorso, dimostrando che non è inattaccabile. In questo momento, sul piano tecnico e in ottica futura, abbiamo uno svantaggio su Red Bull che c’è ma è recuperabile“.