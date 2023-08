Reggina, ricorso respinto: riparte dai dilettanti. Il Consiglio di Stato manda in B il Brescia

L’ultimo round non presenta sorprese. Il Consiglio di Stato conferma il verdetto del Tar, respinge il ricorso della Reggina contro l’esclusione dalla Serie B 2023/2024 e promuove nel campionato cadetto il Brescia, primo nella graduatoria dei ripescaggi dopo la retrocessione sancita ai playout. La parola fine sulla vicenda arriva dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, che ha bocciato (come hanno già fatto Covisoc, Consiglio Federale, Collegio di garanzia del Coni e Tar) le motivazioni della Reggina, che è così costretta a ripartire dai dilettanti. Anche Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria si erano costituiti in giudizio. Ieri, durante l’udienza, davanti al Consiglio di Stato si erano presentati anche circa 200 tifosi della Reggina. A fare festa oggi però sono solo quelli del Brescia.