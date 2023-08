Spagna, spunta un video in cui Hermoso scherza sul bacio: ma altre immagini incastrano Rubiales

In questi giorni in Spagna non si parla d’altro che del caso Rubiales e del bacio galeotto che il presidente della Federcalcio ha dato a Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali. A scatenate l’opinione pubblica è stato il video pubblicato da un noto influencer, Alvise Perez, in cui si vede la calciatrice che scherza con le compagne dopo il bacio. “Avete visto? Come Iker e Sara” dice Hermoso, facendo riferimento al bacio tra Casillas e la giornalista Carbonero dopo la vittoria dei Mondiali maschili nel 2010.

Tale video ha ovviamente aizzato coloro che difendono Rubiales, mentre è stato giudicato inattendibile dalle persone che difendono Hermoso, le quali sostengono che il filmato sia un insieme di video montati ad hoc. Come se non bastasse, tale influencer ha preso le difese di Rubiales fin da subito, pertanto non si può definire una fonte imparziale. Nel frattempo, oltre a questo video, sono state rese pubbliche anche altre immagini del bacio che invece condannano fermamente Rubiales. Nel filmato, emerge chiaramente come il presidente della RFEF non solo baci la ragazza, ma si stringa anche a lei, mettendole le gambe sopra le sue.