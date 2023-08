F1 GP Italia 2023, le Frecce Tricolori apriranno domenica la gara di Monza

Domenica 3 settembre, in occasione del GP di Italia di F1, nuova esibizione da parte delle Frecce Tricolori, che sorvoleranno la pista di Monza prima della gara all’Autodromo Nazionale. Lo rende noto l’Aeronautica Militare, che spiega come 9 velivoli MB-339PAN sorvoleranno la griglia di partenza della gara automobilistica, distendendo nel cielo il tricolore più lungo del mondo. Il passaggio della pattuglia acrobatica nazionale sarà effettuato proprio dopo le ultime note dell’Inno di Mameli, così come accade dal 2015: “Questo particolare sorvolo ha una valenza ancora più significativa perché avviene nell’anno del Centenario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma, avvenuta nel 1923. Cento anni di storia: gli stessi del ‘Tempio della Velocità’ che li ha celebrati proprio lo scorso anno. Storia, velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i reparti di volo dell’Aeronautica Militare, l’autodromo nazionale di Monza e le scuderie della Formula 1. Sin dalla costituzione della Forza Armata nel 1923, infatti, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio del Paese nell’impronta dell’innovazione e della modernità”, si sottolinea.