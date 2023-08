Canoa, Coppa del Mondo 2023: bronzo per Casadei e Tacchini nel C2 500

Terzo posto per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500 metri nella tappa di Coppa del Mondo del Vaires-sur-Marne Nautical Stadium. In questa tappa valida come Test Event in vista di Parigi 2024, la coppia azzurra ha chiuso la gara con il tempo di 1:41.50. Davanti agli azzurri i cechi Petr e Martin Fuksa, secondi con il crono di 1:40.79, mentre a vincere la prova sono stati i cinesi Hao Liu e Bowen Ji, col tempo di 1:39.96. Il duo azzurro ha confermato di attraversare un ottimo stato di forma, dopo aver conquistato una preziosa carta olimpica per l’Italia in occasione dei Mondiali andati in scena a Duisburg.