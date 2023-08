Sassuolo-Verona, Dionisi: “Finalmente il mercato finisce. Berardi torna a disposizione, è una bella notizia”

“Domenico Berardi sarà disponibile, questa è la prima bella notizia. Ripartiamo con ottimismo, sapendo che quella di domani è una partita importante”. Così Alessio Dionisi parla alla vigilia della sfida contro il Verona. Il tecnico del Sassuolo parla dell’avversaria: “Affrontiamo una squadra che ha iniziato bene il campionato. Ci metterà pressione e che mi pare abbia cambiato poco rispetto allo scorso anno nell’idea di gioco, nonostante il cambio di allenatore”.

Sul momento della squadra: “Dobbiamo continuare a crescere. In queste gare potevamo fare forse di più, domani dobbiamo fare di più. Abbiamo creato meno di quello che siamo in grado di fare, fermo restando che dobbiamo lavorare in maniera diversa perché ci sono stati diversi cambiamenti”.

Poi, parla del mercato: “Bisogna saper convivere con quello che succede fuori dal campo, anche se è sicuramente stressante e complicato. Ferrari aveva chiesto di andare via ma alla fine rimarrà. Berardi è un caso diverso, abbiamo parlat spesso in questo periodo. Ma ora finalment potremo giocare con il mercato chiuso”.