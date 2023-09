F1 Gp Italia 2023: Gerry Cardinale presente alle Qualifiche

Nel Gran Premio d’Italia c’è anche un pò di Milan a Monza. Dopo la vittoria di Roma dei rossoneri nella serata di ieri, con un super Rafael Leao, per il proprietario del Milan, Gerry Cardinale c’è un weekend italiano tutto libero e da gustare. A pochi km da Milano, Monza sta per diventare terra centrale per lo spettacolo centrale del mondo della Formula 1.

Tra gli ospiti del sabato del Gp d’Italia, infatti, c’è anche Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan, già presente nella serata di ieri allo stadio Olimpico per assistere alla vittoria dei rossoneri a Roma, è giunto in autodromo a Monza oggi pomeriggio. Cardinale si è intrattenuto nel motorhome della scuderia transalpina immergendosi nell’atmosfera del sabato di gara, in attesa delle qualifiche.