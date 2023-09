MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo sprint race Gp Catalogna 2023

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la sprint race del sabato del GP di Catalogna 2023. Grande vittoria per Aleix Espargaro sulla pista di casa, sul podio salgono anche Pecco Bagnaia, che dunque con la sua eccezionale Ducati allunga sui rivali in classifica piloti, e Maverick Vinales con l’altra Aprilia. Questa la classifica aggiornata dopo l’appuntamento odierno e in attesa della gara della domenica.

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA DOPO SPRINT RACE CATALOGNA

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 260

2 Jorge Martin (Ducati) 194

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 185

4 Brad Binder (KTM) 166

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 129

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 128

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 120

8 Jack Miller (KTM) 96

9 Maverick Vinales (Aprilia) 93

10 Alex Marquez (Ducati Gresini) 92

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 73

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 65

13 Augusto Fernandez (GasGas) 51

14 Alex Rins (Honda) 47

15 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 40 4

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 37

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 34

18 Enea Bastianini (Ducati) 25

19 Marc Marquez (Honda) 19

20 Raul Fernandez (Aprilia) 14

21 Dani Pedrosa (KTM) 13

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5