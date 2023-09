Formazioni ufficiali Real Madrid-Getafe, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali del match tra Real Madrid e Getafe, che si affrontano nella quarta giornata della Liga 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 2 settembre al Bernabeu, dove le Merengues di Carlo Ancelotti cercano un’altra vittoria per proseguire il cammino a punteggio pieno in classifica. Gli ospiti cercheranno l’impresa senza avere nulla da perdere, dopo aver centrato la prima vittoria in campionato nell’ultimo turno.

Le formazioni ufficiali

Real Madrid: Kepal Carvajal, Alaba, Rudiger, Garcia, Camavinga, Tchouameni, Modric, Rodrygo, Joselu, Bellingham

Getafe: David Soria, Djene, Gaston, Domingos, Alena, Latasa, Alderete, Mayoral, Maksimovic, Damian, Mitrovic