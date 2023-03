F1, Gp Imola: da domani il via alla terza fase di vendita biglietti

L’Automobile Club d’Italia avvierà domani, venerdì 3 marzo alle ore 12, la terza fase di vendita dei biglietti per la prima tappa italiana di Formula 1 della stagione 2023. Il Gran Premio del Made in Italy è ormai giunto alla 4^edizione, in programma dal 19 al 21 maggio presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Aci rende ora disponibile un nuovo stock di 60mila biglietti, suddivisi nei tre giorni dell’evento, relativi ad otto nuove tribune.