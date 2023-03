Atalanta, Scalvini: “Udinese squadra tosta. Fanno male le sconfitte con Lecce e Milan”

Un leader e un fedelissimo dell’Atalanta in questa stagione è sicuramente Giorgio Scalvini. Altra scoperta di Gasperini nello splendido e florido vivaio bergamasco, il difensore è seguito da molti top club europei, Inter in primis. Scalvini, però, sembra guardare solo in casa Atalanta concentrato solo sulla prossima sfida della Dea contro l’Udinese. Le due sconfitte consecutive contro Lecce e Milan hanno fatto male ad ambiente ed anche alla classifica che ad oggi vede l’Atalanta tagliata fuori dalla prossima Champions League.

Scalvini, all’edizione bergamasca del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista in cui ha voluto parlare solo di stretto presente. Queste le parole del difensore classe 2003: “L’Udinese è una squadra tosta, molto fisica, anche loro lotteranno per portare a casa i tre punti, sarà molto importante analizzare bene l’avversario ed entrare con la giusta mentalità dentro la gara. Fra le ultime due sconfitta quale pesa di più? Fanno male entrambe perché cerchiamo sempre di portare a casa i tre punti. Con il Lecce abbiamo creato tante occasioni, abbiamo preso gol all’inizio e poi alla fine su palla inattiva. Il Milan era un avversario forte ma anche se è stato creato molto poco è stato dato il 100% e questo non deve mai mancare in nessun compagno“.